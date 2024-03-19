Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel hakkında 3 gün tutukluluk

Sahte diploma soruşturma çerçevesinde tutuklanan Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel aleyhine ‘barem içi artış için suç gelirini aklama’, ve ‘Sahte belgeyi düzenlemeyi tahrik etme’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

BAREM İÇİ ARTIŞ ALMAK İÇİN SAHTE BELGE TEDAVÜLE SÜRÜLDÜ

Polis, zanlı Barış Sel'in okul kayıtlarında oynanma yapıldığını ifade ederek, temin ettiği sahte diplomayı Polis Genel Müdürlüğü'nde tedavüle sürerek, "sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü" kaydetti. Polis soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, barem içi artış almak için suç gelirini akladığını belirtti.

SEL’E 3 GÜN DAHA TUTUKLULUK

KSTU'de yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde tutuklanan Barış Sel, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne böyle getirilmişti. Sel, soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalacak.



