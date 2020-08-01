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Gazimağusa'da kaza: 1 ağır yaralı

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Gazimağusa'da kaza: 1 ağır yaralı

Gazimağusa’da bir araç önce yayaya çarptı, ardından karşıdan gelmekte olan başka bir araçla yüzyüze çarpıştı. Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün 10:40 sıralarında Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada,  Ahmet Kızan (E-73), kullandığı FT 720 plakalı aracıyla anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun karşı tarafında yaya geçidi üzerinden yaya olarak geçmeye çalışan Abigail Abosede Komolafe (K-26)'ye çarptı. Çarpma sonrası yolun sağına geçen FT 720 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Hacı Yusuf Uslu (E-54) yönetimindeki BF 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. 

Kaza sonucu yaralanan yaya Abigail Abosede Komolafe, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk  edildi.

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