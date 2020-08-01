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Hellim yüzünden CETA'ya Rum engeli

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Rum Meclisi Genel Kurulu hellim ürünü henüz AB’de menşei korumalı ürün olarak tescil edilmediği, CETA onaylanmadan önce hellim dosyasının kapatılması gerektiği gerekçesiyle CETA’ya onay vermedi

Hellim yüzünden CETA'ya Rum engeli
Kısa adı CETA olan, Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasındaki kapsamlı ticari ve ekonomik anlaşmanın, hellim ürünü nedeniyle Güney Kıbrıs engeline takıldığı bildirildi.
Politis’in haberine göre, Rum Meclisi Genel Kurulu hellim ürünü henüz AB’de menşei korumalı ürün olarak tescil edilmediği, CETA onaylanmadan önce hellim dosyasının kapatılması gerektiği gerekçesiyle CETA’ya onay vermedi. Oylamada sadece DİSİ evet dedi.
CETA’nın uzun müzakereler sonucunda 2016’da varılan ve 2017’de geçici yürürlüğe konulan bir anlaşma olduğunu yazan gazete, tam yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler, Avrupa Konseyi ve üye ülkelerin ulusal meclisleri tarafından onaylanması gerektiğini, keza bugüne kadar 14 üye ülkenin meclisinden de onay aldığını kaydetti.
Gazeteye göre, Rum Meclisi Genel Kurul toplantısında, hellim ve diğer tarımsal ürünlerle ilgili çıkarlar öne sürülerek CETA’nın yeniden müzakere edilmesi istendi.  Rum yönetimi geçici yürürlüğü devam etmekte olan CETA yasa tasarısını yeniden meclis onayına sunacak.
Haberde, CETA’nın yeniden müzakereye açılmasının, yukarıda sayılan silsilenin tekrar uygulanması anlamına geleceğinden neredeyse imkânsız olduğuna ve Rum meclisi onay vermezse CETA’nın iptal olacağına dikkat çekildi.
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