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Fırtınanın savurduğu konteynerde 4 kişi yaralandı

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Fırtınanın savurduğu konteynerde 4 kişi yaralandı
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İskele Long Beach Bölgesinde dün akşam 19.00 sıralarında bir inşaat şirketine ait şantiyede işçilerin kaldığı iki konteyner, şiddetli rüzgârın etkisiyle monteli bulundukları yerden sökülerek savruldu.
Polis açıklamasında, olay sırasında konteynerde bulunan ve yaralanan Abdulkerim Altundağ (E-32), Aftab Ahmed (E-37), Muhammad İlyas (E-32) ve MD Akash Akbor’un (E-23) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
 
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