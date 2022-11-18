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Feci kaza ucuz atlatıldı

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Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride uçtu, karşıdan gelen araçla yüz yüz çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı

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Feci kaza ucuz atlatıldı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunda dün iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen feci trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 14:30 sıralarında meydana geldi.



22 yaşındaki Murat Ural, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, FL 670 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada, Çukurova Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Gazimağusa’ya istikametine doğru seyreden 68 yaşındaki Hüseyin Maraşlı yönetimindeki HA 326 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.


 
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