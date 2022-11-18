Pamuklu-Çayırova anayolunda yoldan çıkan araç, tarla içerisindeki toprak sete çarpıp takla attı. 32 yaşındaki sürücü yaralandı



Pamuklu-Çayırova anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 15:10 raddelerinde, Pamuklu-Çayırova Anayolunun 2 - 3' üncü kmleri arasında meydana geldi.

32 yaşındaki Clair Louise Eva adlı kadın, yönetimindeki JV 842 plakalı salon araç ile Pamuklu istikametinden Çayırova istikametine doğru seyrettiği esnada, yolun sağından çıkarak tarla içerisindeki toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Clair Louise Eva kaldırıldığı Gazimagusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

