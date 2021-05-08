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Cratos'ta endişeli bekleyiş

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Cratos Otel’in paylaşımı konusunda ikiye bölünen aile arasında kavga büyüyor.

Cratos'ta endişeli bekleyiş
 
Yargı süreci devam ederken baba ve iki oğuldan oluşan şirket, Murat Bozoğlu’nun baba ve kardeşi Kemal Bozoğlu’na hesap vermemesi üzerine aile arasında yaşanan kavga, yargıya taşındı.
Polis, 24 saat hotelde tarafların arasında huzuru sağlamaya çalışıyor.
Fakat Murat Bozoğlu bugün mahkeme devam ederken 60 kişilik bir grupla otele baskın yaparak kardeşi ve babasını mahkeme emri olmaksızın dışarıya atmak için güç kullandı.
Polisin müdahalesiyle olay geçici süreliğine yatıştırıldı.
Murat Bozoğlu’nun otelde silahlı korumaları olduğu ve her an daha önce Deniz Kızı ve Ruby Casino’da olduğu gibi silahlı çatışma çıkabileceğinden endişe ediliyor.
Bu dev yatırımın kilit vurulma noktasına gelebileceği belirtiliyor.
 
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