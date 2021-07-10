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Facia olabilirdi

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Lefkoşa'da Kızılbaş Çemberi yakınlarında, yapımı devam eden bir inşaatta Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesinin (teleskop) zeminin düz olmaması nedeniyle sol yan kısmı üzerine devrildiği kaydedildi. İş makinesinin devrilmesi sonunu elektrik direğinin kırıldığı ve elektrik tellerinin ise koptuğu belirtildi

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Facia olabilirdi

Lefkoşa, Kızılbaş çemberi yakınlarındaki bir inşaatta Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesi (teleskop) devrildi; yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından  yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Kızılbaş Çemberi yakınlarında, yapımı devam eden bir inşaatta Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesinin (teleskop) zeminin düz olmaması nedeniyle sol yan kısmı üzerine devrildiği kaydedildi.

İş makinesinin devrilmesi sonunu elektrik direğinin kırıldığı ve elektrik tellerinin ise koptuğu belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucunda yaralanan olmadığı, iş makinesi operatörü Vedat Temiz’in sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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