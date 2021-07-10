Ahmet Latif'ten Akdoğan için test merkezi çağrısı

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gerekli düzenleme ve alt yapı oluşturularak yapılan antijen ve PCR testlerinin Akdoğan Sağlık Ocağında da yapılması çağrısı yaptı.

Ahmet Latif'in yaptığı paylaşımı şöyle:

Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel'e açık çağrımdır.

Son günlerde ülkemizde ve bölgemizde artan vakalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi almış olduğu kararlar doğrultusunda bir çok alana girişlerde aşılı vatandaşlarımız için 7 günlük aşı, olmayanlar için 72 saatlik Pcr veya Antijenin negatif test sonucu istemesi kararı alınmıştır. Bu bağlamda alınanan bu kararlar sonrası halihazırda olan test merkezlerinde yoğunluk yaşanacağı da bir gerçektir. Beldemizde bulunan Akdoğan Sağlık Merkezi Tüm Güney Mesarya köylerine hizmet vermekte ayrıca 24 saat 112 Hızır hizmeti ile Covid-19 aşılarının da Akdoğan Sağlık Ocağı tarafından yapılmaktadır. Gerekli düzenleme ve alt yapı oluşturularak yapılan bu testlerin Akdoğan Sağlık Ocağında da yapılması bölgemizde ve beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak ayrıca diğer merkezlerde oluşacak yoğunluğu azaltmak adına doğru bir adım olacağı kanaatindeyim. Böyle bir uygulamanın hayata geçmesi için Akdoğan Belediyesi olarak her zaman yardıma hazır olduğumuzu belirtir. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm Sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha teşekkürü bir borç bilirim.