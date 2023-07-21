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Evinden uyuşturucu, hap ve yüklü miktarda para çıktı

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Gönyeli’de evinde yapılan aramada, 600 gram ağırlığında uyuşturucu, uyuşturucu madde içeren haplar, hassas terazi ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilen 28 yaşındaki Afrika uyruklu zanlı tutuklandı

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Evinden uyuşturucu, hap ve yüklü miktarda para çıktı
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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (sentetik Cannabinoid ve Mdma) İthal, Alma, Verme, Tasarruf ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi suçlarından tutuklanan 28 yaşındaki zanlı Darlington Ablaba Alaku mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu, olguları aktardı.
Polis, 19.07.2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Darlington Ablaba Alaku’nun ikamet ettiği Gönyeli-Lefkoşa adresinde 12:20-13:20 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; toplamda yaklaşık 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; 10 adet tam 1 adet yarım uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar; üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit para bulunarak, emare olarak alındığını ve zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını anlattı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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