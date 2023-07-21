Kalp-damar ameliyatları iki katına çıktı

Kalp-damar hastalıkları için geçmişte haftada 3 ameliyat yapılırken şu an bu sayı iki katına çıktı



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Emiroğlu, eskiden haftada 3 ameliyat yapılırken şu an sayının iki katına çıktığını vurguladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü Klinik Şefi Ozan Emiroğlu, ülkede bir nüfus patlamasının söz konusu olduğunu, sadece Türkiye’den değil başka ülkelerden insanların da Kuzey Kıbrıs’a göç ettiğini belirterek, buna bağlı olarak hasta sayısının arttığını kaydetti.

Emiroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artan nüfusa yetecek bir altyapıya sahip olmadığını dile getirerek, bu nedenle randevuların geç tarihlere verildiğini ifade etti.

Eskiden haftada 3 ameliyat yapılırken şu an bunların iki katına çıktığına işaret eden Emiroğlu, geçmiş dönemlerde sadece devlet hastanesi çok çalışırken şimdi

Emiroğlu, hastanelerde genel olarak personel eksikliğinin yaşandığını belirterek, bu konuda temizlik görevlisinden güvenliğe, hemşireden doktora kadar eksiklik yaşandığını bildirdi.

Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçilebilmesi için halkın daha fazla egzersiz yapması, sağlıklı beslenmesi, sigaradan uzak durması gerektiğine dikkat çeken Emiroğlu, yönetimin de erken tanı için daha büyük bir hastane yapılması gerektiğini vurguladı.

Emiroğlu, stresin insan sağlığına birçok etkisi olduğunu belirterek, stresli kişilerde uyku ve vücuttaki metabolizma düzeninin bozulduğunu, tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği ve kalp damarlarında sıkışma gibi sağlık sorunlarının yaşandığını vurguladı.

Tüm bunların kalp krizini tetikleyen etkenler olduğunu dile getiren Emiroğlu, kalp ve damar hastalıklarının hem dünyada hem de ülkemizde en çok ölüm sebebi olduğunu ifade etti.

Emiroğlu, kalp ve damar hastalıklarında stresin önemli bir faktör olduğunu ancak bunun yanında çok yaygın olan sigara kullanımının da söz konusu olduğuna işaret ederek, ülkede şeker hastalığının da çok yaygın olduğunu söyledi.

İnsanların egzersiz yapmadığını anlatan Emiroğlu, bu faktörlerin birleşmesi ve genetik yatkınlıkla birlikte kalp ve damar hastalıklarının yaşandığını açıkladı.

Emiroğlu, kalp ve damar hastalıklarının sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilk sırada yer aldığı üzerinde durarak, stresin de buna büyük bir katkısı olduğunun altını çizdi.

Genç insanlardaki spazm, koroner arter spazm gibi sağlık sorunlarının başlıca nedeninin stres olduğunu söyleyen Emiroğlu, spor olsa stresin de azalacağını ama onun da yapılmadığını anlattı.

Kuzey Kıbrıs’a artan göç nedeniyle sağlık sistemimiz de altyapı açısından yetersiz kalmaya başladı.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Klinik Şefi Ozan Emiroğlu , ülkede yaşanan nüfus patlaması nedeniyle hasta sayısının arttığını belirterek, randevuların geç tarihlere verildiğini söyledi.Emiroğlu, eskiden haftada 3 ameliyat yapılırken şu an sayının iki katına çıktığını vurguladı.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü Klinik Şefi Ozan Emiroğlu, ülkede bir nüfus patlamasının söz konusu olduğunu, sadece Türkiye’den değil başka ülkelerden insanların da Kuzey Kıbrıs’a göç ettiğini belirterek, buna bağlı olarak hasta sayısının arttığını kaydetti.Emiroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artan nüfusa yetecek bir altyapıya sahip olmadığını dile getirerek, bu nedenle randevuların geç tarihlere verildiğini ifade etti.Eskiden haftada 3 ameliyat yapılırken şu an bunların iki katına çıktığına işaret eden Emiroğlu, geçmiş dönemlerde sadece devlet hastanesi çok çalışırken şimdi hem devlet hastanesinin hem de özel hastanelerin çok çalıştığını söyledi.Emiroğlu, hastanelerde genel olarak personel eksikliğinin yaşandığını belirterek, bu konuda temizlik görevlisinden güvenliğe, hemşireden doktora kadar eksiklik yaşandığını bildirdi.Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçilebilmesi için halkın daha fazla egzersiz yapması, sağlıklı beslenmesi, sigaradan uzak durması gerektiğine dikkat çeken Emiroğlu, yönetimin de erken tanı için daha büyük bir hastane yapılması gerektiğini vurguladı.Emiroğlu, stresin insan sağlığına birçok etkisi olduğunu belirterek, stresli kişilerde uyku ve vücuttaki metabolizma düzeninin bozulduğunu, tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği ve kalp damarlarında sıkışma gibi sağlık sorunlarının yaşandığını vurguladı.Tüm bunların kalp krizini tetikleyen etkenler olduğunu dile getiren Emiroğlu, kalp ve damar hastalıklarının hem dünyada hem de ülkemizde en çok ölüm sebebi olduğunu ifade etti.Emiroğlu, kalp ve damar hastalıklarında stresin önemli bir faktör olduğunu ancak bunun yanında çok yaygın olan sigara kullanımının da söz konusu olduğuna işaret ederek, ülkede şeker hastalığının da çok yaygın olduğunu söyledi.İnsanların egzersiz yapmadığını anlatan Emiroğlu, bu faktörlerin birleşmesi ve genetik yatkınlıkla birlikte kalp ve damar hastalıklarının yaşandığını açıkladı.Emiroğlu, kalp ve damar hastalıklarının sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilk sırada yer aldığı üzerinde durarak, stresin de buna büyük bir katkısı olduğunun altını çizdi.Genç insanlardaki spazm, koroner arter spazm gibi sağlık sorunlarının başlıca nedeninin stres olduğunu söyleyen Emiroğlu, spor olsa stresin de azalacağını ama onun da yapılmadığını anlattı.