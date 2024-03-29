Evinde yarı otomatik tüfekle yakalandı

Polis, Gönyeli’de Mehmet Tayfun Selvi'nin kiracı olarak kaldığı evde yaptığı aramada bir adet yarı otomatik 12 kalibrelik tüfek ve 33 adet kalibre fişenk ele geçirdi. Tutuklanan zanlı, silahı 27 Eylül 2023 tarihinde aracıyla Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken ithal ettiğini söyledi

Evinde yapılan aramada tüfek ve fişenk bulunan 68 yaşındaki Mehmet Tayfun Selvi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Mart 2024 tarihinde 18.00-18.30 saatleri arasında Gönyeli’de Kumsal Sokak’ta sakin Mehmet Tayfun Selvi'nin kiracı olarak ikamet ettiği adreste Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada, ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabı içerisinde bir adet yarı otomatik 458103 seri nolu Hatsan marka 12 kalibrelik tüfek ve 33 adet 70 mm'lik 12 kalibre fişenk tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının silahı 27 Eylül 2023 tarihinde aracıyla Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken ithal ettiğini açıkladı.

Polis, silah ve patlayıcı maddelerin emare alındığını, soruşturmanın önemli kısmının tamamlandığını kaydetti.

Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.



