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Serdinç Maypa tutuklandı

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Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Serdinç Maypa, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “kişisel bilgileri ifşa etme” ve “dijital bilgilere izinsiz erişme" suçlamalarından tutuklandı

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Serdinç Maypa tutuklandı
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Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Serdinç Maypa, “özel hayatın gizliliğinin ihlal ettiği” gerekçesiyle tutuklandı.
Elde edilen bilgilere göre Maypa, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “kişisel bilgileri ifşa etme” ve “dijital bilgilere izinsiz erişme" suçlamaları ile karşı karşıya.
Maypa’nın bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılacağı ifade ediliyor.
Mehmet Kumser Skylap isimli yurttaş, Maypa’ya ait ofis, ev ve aracında polis ekipleri tarafından yapılan aramayı gösteren bir canlı yayın paylaştı.
Canlı yayında konuşan Maypa, “Yayınladığım belgelerden rahatsızlık var. 3-4 günün yokuz. Tüm belgelerimize el koydular. Zafer bizim olacak” dedi.
Maypa’nın avukatı ise canlı yayında yaptığı açıklamada, “2-3 kişinin şikâyetleri var özel hayatın ihlaliyle ilgili. Bu kapsamda bir tutuklama oldu. Polis araştırma yapıyor. Suçlamalar, Serdinç Bey’in şahsına yönelik değil, canlı yayınlarında kullandığı bilgilerle ilgili. Kendisi zanlı pozisyonunda” ifadelerini kullandı.
Maypa, yayının sonunda Lefkoşa’daki “Özel Soruşturma Birimi”ne götürüldüğünü açıkladı.
 
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