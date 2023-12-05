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Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yengesine gönderdi

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Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yengesine gönderdiği iddia edilen Mustafa Yumuşak tutuklandı

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Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yengesine gönderdi
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Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yengesine attığı iddia edilen Mustafa Yumuşak tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 11 Kasım 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında eski eşine evlilik birliği içerisinde oldukları dönemde çekmiş oldukları cinsel içerikli görüntüleri silmeyip, eski eşinin yengesine Güney Kıbrıs Rum hattını kullanarak, whatsapp üzerinden göndermek sureti ile özel hayatını gizliliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.
Polis, 11 Kasım’da yapılan şikayet üzerine zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, 3 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.
Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken telefon kayıtları olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğini, bazı beyanlarda bulunduğunu, bunların da araştırılacağını belirtti. Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise iddiaları kabul etmediğini söyledi. Zanlı anlaşmalı boşandıklarını, kısa bir süre önce Türkiye’de olduğunu, eski eşinin kendisini telefonla arayarak, KKTC’ye gelmesi halinde polise şikâyetçi olacağını söylediğini aktardı. Zanlı, eski eşinin kendisinden önce evli olduğu eski koca Mustafa T.’yi de polise şikayet edip, sınır dışı edilmesini sağladığını öne sürdü.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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