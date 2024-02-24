banner913
banner932
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
11 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
19 0
 
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
17 0
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
15 0
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
20 0
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
74 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
39 0
banner1012

Esentepe açıklarında bulunan cesetin Hasan Gölgeçen olabileceği düşünülüyor 

banner974
Esentepe açıklarında bulunan cesetin Hasan Gölgeçen olabileceği düşünülüyor 
banner971
Esentepe’de kıyıdan yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde, önceki gün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeninin  14 şubat'ta Mersin -Gazimağusa seferini yapan geminin yolcusu Hasan Gölgeçen olabileceği düşünülüyor 
Söz konusu şahsın  üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “suda boğulma- asfiksi” olduğu tespit edildi.
Polis açıklamasında,  cansız bedenin 14 Şubat’ta Mersin - Gazimağusa seferini yapan bir gemide kayıp olduğu bildirilen Hasan Gölgeçen’e (E-63)  ait olabileceğinin değerlendirildiği  ancak kesin kimlik tespitinin yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği  ifade edildi.
Soruşturma devam ediyor.
 
-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 1 kişi tutuklandı
           
Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde  uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi tespit edilen A.A.(E-27) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
-Hırsızlık ve KKTC’de kaçak ikamet
 
Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde bir çalışana ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, zanlı olarak aranan D.N.O.(E-21) Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak istediği sırada dün tespit edilerek tutuklandı.
Muhaceret kontrolünde, 21 Şubat’ta yaşanan olayının zanlısının ülkede kaçak kaldığı da tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.