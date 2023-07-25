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Cenker Yazar Karşıyaka’da

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Cenker Yazar Karşıyaka’da
Süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka Cenker Yazarı transfer etti. Kulüp Başkanı Umut Düzdaban Cenker Yazar ve Yenicami Kulübü ile her konuda anlaşma sağlayarak oyuncuyu bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.
 
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