Erülkü'den 64 bin TL'lik ürün çaldılar

Erülkü Süpermarket’ten 64 bin 500 TL değerinde gıda ve kozmetik ürünü çalan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi dört genç, marketin güvenlik kameralarından tespit edildi

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten 64 bin 500 TL değerinde gıda ve kozmetik ürünü çalan Salmeh Samır, Adnan Al Joayd, Ramadan Hamıен, Abed Al Ramhan Al Hallak tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlılar 24 yaşındaki Suriye uyruklu öğrenci Salmeh Samır, 19 yaşındaki Lübnan uyruklu öğrenci Adnan Al Joayd, 23 yaşındaki Lübnan uyruklu öğrenci

Ramadan Hamıен ve 21 yaşındaki Lübnan uyruklu öğrenci Abed Al Ramhan Al Hallak’ın, 3 Mayıs 2024 tarihinde farklı saatlerde iki kez müşteri olarak girdikleri Erülkü Süpermarket’te satışa sunulan muhtelif markalardaki toplam değerleri 64 bin 500 TL olan ürünleri sirkat ettiklerini kaydetti.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 7 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığını, başlatılan soruşturma kapsamında marketin güvenlik kameralarının incelenerek, zanlıların tespit edildiğini söyledi.

Polis, tespit edilen zanlıların 13 Mayıs’ta Lefkoşa’da tutuklandıklarını, kaldıkları evde yapılan aramada çalınan ürünlerden bir kısmının bulunduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan ürünlerin büyük bir kısmının henüz bulunamadığını kaydetti. Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

