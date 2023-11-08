Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarında 4 poşet ilaç bulundu

Eylülden bu yana yürütülen sahte reçete soruşturmasıyla bağlantılı olarak farklı bölgelerde bulunan ilaçlara yenisi eklendi. Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarındaki arazide, 4 çöp poşeti ilaç bulunduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri, bugün Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarındaki araziye atılmış 4 çöp poşeti ilaç buldu.

Polise teslim edilen ilaçlarla ilgili soruşturma sürüyor.

