Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarında 4 poşet ilaç bulundu

Eylülden bu yana yürütülen sahte reçete soruşturmasıyla bağlantılı olarak farklı bölgelerde bulunan ilaçlara yenisi eklendi. Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarındaki arazide, 4 çöp poşeti ilaç bulunduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri, bugün Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarındaki araziye atılmış 4 çöp poşeti ilaç buldu.
Polise teslim edilen ilaçlarla ilgili soruşturma sürüyor.
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