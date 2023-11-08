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Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarında 4 poşet ilaç bulundu

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Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarında 4 poşet ilaç bulundu
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Eylülden bu yana yürütülen sahte reçete soruşturmasıyla bağlantılı olarak farklı bölgelerde bulunan ilaçlara yenisi eklendi. Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarındaki arazide, 4 çöp poşeti ilaç bulunduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri, bugün Ergenekon-Tirmen ana yolunun kenarındaki araziye atılmış 4 çöp poşeti ilaç buldu.
Polise teslim edilen ilaçlarla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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