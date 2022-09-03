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Ercan’dan sahte pasaportla çıkmak isterken tutuklandı

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Ercan’dan sahte pasaportla çıkmak isterken tutuklandı


Ercan Havalimanı’ndan sahte pasaportla çıkmaya çalışan bir kişi tutuklandı.


Polis bülteninde yer alan bilgiye göre bugün saat 01.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, J.S.K.(E-30) adlı kişi, kendi adına düzenlediği Gine pasaportuna, daha önceden temin ettiği sahte Türkiye vizesini ekledi.

Zanlı, sahte pasaportunu uçuş kartı almak için görevli memura verdiği sırada olayın fark edilmesi üzerine tutuklandı.



-Lefkoşa’da bir kişi kayıp

Lefkoşa’da yaşayan Phung Thi Hong (K-39) adlı kadının 31 Ağustos’tan beri kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da kaldığı evden 31 Ağustos’ta ayrılan Phung Thi Kong, halen geri dönmedi.
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