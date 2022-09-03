Hamitköy'e Liberyalı forvet

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'de 2022 - 2023 sezonu hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da devam ediyor.

Yerli futbolcu transferini büyük oranda bitiren Hamitköy yabancı oyuncusunu da belirledi. Yabancı futbolcu tercihini forvetten yana kullanan Hamitköy, Liberyalı golcü Emmanuel Ernest ile anlaştı.

Son olarak Romanya'nın FC Agres takımında oynayan Emmanuel Ernest bugün kulüp başkanı Evren Mannaş ile biraraya gelerek el sıkıştı.

Teknik direktör Ahmet Sakallı'nın hazırlık maçlarında performansından memnun kaldığı Emmanuel, Evren Mannaş'tan yeni formasını aldı.