Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 02.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan S.S.K.(K-41)’nin tasarrufundaki valizinde Polis tarafından yapılan kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edildiği kaydedildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı; soruşturma devam ediyor.
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