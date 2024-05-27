Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün yurt dışına çıkış yapacak olan S.S.K.(K-41), valizinde, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilmesinin ardından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 02.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan S.S.K.(K-41)’nin tasarrufundaki valizinde Polis tarafından yapılan kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edildiği kaydedildi.



Bahse konu şahıs tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

