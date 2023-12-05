Engelli kıza tecavüze 15 yıl hapis

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyündeki yaşlı bakım evinde, engelli kıza defalarca tecavüz eden Akın Curcur, 15 yıl hapis cezasına mahkûm edildi

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde faaliyet gösteren yaşlı bakım evinde, engelli kıza defalarca tecavüz eden Akın Curcur aleyhindeki dava sonuçlandı.

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde faaliyet gösteren yaşlı bakım evinde, kendi rızası ile ilişkiye girmeye ehli olmayan S.B isimli engelli kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve vahim zararda bulunan ve 2021 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanan bakım evi görevlisi Akın Curcur 15 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edildi.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Curcur, suçlamaları kabul etmemişti.

