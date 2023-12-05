banner913
banner932
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
11 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
12 0
 
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
20 0
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
15 0
Başkentte oyna GG sesleri
Başkentte oyna GG sesleri
32 0
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
32 0
İsrail katliama yeniden başladı
İsrail katliama yeniden başladı
13 0
banner964
banner985

Engelli kıza tecavüze 15 yıl hapis

banner989

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyündeki yaşlı bakım evinde, engelli kıza defalarca tecavüz eden Akın Curcur, 15 yıl hapis cezasına mahkûm edildi

banner974
Engelli kıza tecavüze 15 yıl hapis
banner971
İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde faaliyet gösteren yaşlı bakım evinde, engelli kıza defalarca tecavüz eden Akın Curcur aleyhindeki dava sonuçlandı.
İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde faaliyet gösteren yaşlı bakım evinde, kendi rızası ile ilişkiye girmeye ehli olmayan S.B isimli engelli kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve vahim zararda bulunan ve 2021 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanan bakım evi görevlisi Akın Curcur 15 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edildi.
Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Curcur, suçlamaları kabul etmemişti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.