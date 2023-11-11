Eczanelere ait belgeler çöpten çıktı

Alayköy Sanayi Bölgesinde bir çöp konteynerinde bazı eczanelere ait belgeler bulundu

Alayköy Sanayi Bölgesinde belediye ekipleri bir çöp konteynerinde bazı eczanelere ait belgeler buldu.

Polis ve özel soruşturma birimi inceleme başlattı.

Belgelerin sahte reçete soruşturmasıyla bağlantılı olabileceği öngörülürken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan belgelerin önceki gece atıldığına yönelik tanıkların olduğu öğrenildi.

