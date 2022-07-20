Duvar çöktü, faciadan dönüldü

Lefkoşa Surlariçi'nde Zafer Sineması yakınında bulunan kerpiç duvar yıkıldı. Yıkılan duvar, park halindeki bir araca zarar verdi. Olayda yaralanma olmaması sevindirdi

Lefkoşa Surlariçi Mevlana sokakta park halinde duran aracın üzerine bina duvarı yıkıldı.Olay dün saat 10:30 sıralarında meydana geldi.Lefkoşa Surlariçi’nde, Marmara Sokak No:35 adresindeki eve ait, kerpiçten yapılmış ve boş durumda olan yardımcı evin güneye bakan duvarı yıkıldı.Olay sonucu yaralanan olmadı. Evin önünde park halinde bulunan bir araçta ise maddi hasar meydana geldi.