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Duvar çöktü, faciadan dönüldü

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Lefkoşa Surlariçi'nde Zafer Sineması yakınında bulunan kerpiç duvar yıkıldı. Yıkılan duvar, park halindeki bir araca zarar verdi. Olayda yaralanma olmaması sevindirdi

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Duvar çöktü, faciadan dönüldü
 
 
Lefkoşa Surlariçi Mevlana sokakta park halinde duran aracın üzerine bina duvarı yıkıldı.
Olay dün saat 10:30 sıralarında meydana geldi.


Lefkoşa Surlariçi’nde, Marmara Sokak No:35 adresindeki eve ait, kerpiçten yapılmış ve boş durumda olan yardımcı evin güneye bakan duvarı yıkıldı.
Olay sonucu yaralanan olmadı. Evin önünde park halinde bulunan bir araçta ise maddi hasar meydana geldi.


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