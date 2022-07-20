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Yoldan çıktı, aydınlatma direğine çarptı

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Gönyeli Belediye Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, yoldan çıktı ve kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı

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Yoldan çıktı, aydınlatma direğine çarptı

Murat ASLAN
Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 00:15 sıralarında meydana geldi.
22 yaşındaki Demirci Can Uzunova, yönetimindeki JP 876 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Address Of Fashion Giyim Mağazasının önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yol kenarındaki kaldırımın bordür taşlarına ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.


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