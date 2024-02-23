Dürüst, sahte faturalarla 926 bin TL temin etmekle suçlanıyor

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, sahte diploma meselesiyle ilgili dün tutuklanan zanlı Kemal Dürüst’ün soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutukluluğuna karar verdi.

Zanlı Kemal Dürüst “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme” suçlarıyla bugün öğle saatlerinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Polis, Kemal Dürüst’ün “Sahtekarlık ve dolandırmak” kastı ile ilk tespitlere göre 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL’yi temin ettiğini açıkladı.

Öte yandan mahkeme Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürüttüğü sahte diploma soruşturması kapsamında önceden tutuklanan zanlılar A.S., S.G. S.K. hakkında ise altışar gün tutukluluk kararı açıkladı



