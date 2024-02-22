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Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı

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Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı
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Sahte diploma soruşturması devam ediyor.

Eski bakanlardan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında K.D. (E-52) ve M.D. (K-52) tutuklandı.
Tutuklanan zanlılardan K.D. “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme” suçlarından yarın sabah Güzelyurt’ta, M.D. ise “sahte belge düzenlemesini tahrik etme ve sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.

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