21.Orkide Yürüyüşü 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’nda yapılacak

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV), CENGO-V Vakfı iş birliği ve Telsim ana sponsorluğunda düzenleyeceği 21.Orkide Yürüyüşü, 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’ndaki yürüyüş parkurunda yapılacak.

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, 21.Orkide Yürüyüşü ile ilgili olarak Telsim binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Prof. Dr. Camgöz: “KAV, Kuzey Kıbrıs’ın kanser üzerine araştırma yapan tek vakfıdır”



Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz yaptığı konuşmada, vakıfların toplumlar için önemini belirterek, KAV’ın, Kuzey Kıbrıs’ta kanser üzerine araştırma yapan tek vakıf olduğunu söyledi. Camgöz, KAV bünyesinde yetiştirdikleri bursiyerler ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Imperial College ile ortak yaptıkları çalışmaların ışığında geliştirdikleri kanser ilacını piyasaya sunmak üzere olduklarının müjdesini de veren Prof. Dr. Camgöz, 3 yıldır Cengo-V Vakfı ile gerçekleştirdikleri iş birliği ve 20 yıldır yaptıkları Orkide Yürüyüşü ile elde edilen bağışlarla kanserle bilimsel çerçevede mücadele etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

“Bu işler birçok kişiden destek almadan yapılamıyor” diyen Prof. Dr. Mustafa Camgöz, destekçilere ve gönüllülere de teşekkür etti.



Özbekoğlu: “Geleneksel Orkide Yürüyüşü, ben değil biz olan bir proje”



CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu da, “Kanser Araştırma Vakfı, yüreğimizi kasıp kavuran kanser ile ilgili ülkemizde araştırma yapan tek vakıftır” diyerek, KAV’ın, yürüttüğü bilimsel çalışmalarla umut olduğunu ifade etti.

Orkide Yürüyüşü etkinliğinden elde edilen bağışlarla kanser üzerine bilimsel çalışmalara katkı sağlandığına dikkat çeken Özbekoğlu, “Bu proje ‘ben’ değil ‘biz’ olan bir proje. Biz KAV ile kurduğumuz iş birliği çerçevesinde yüreğimizi, sevgimizi, gücümüzü birleştirdik. 28 Nisan’da Dilekkaya Ormanımıza, 21. Orkide Yürüyüşümüze katılarak sizler de katkı koyun” çağrısında bulundu.



Karavezirler: “Tüm ülkenin buna duyarlılık göstermesi gerekir”



Dilekkaya köyünün ve ormanının sınırları içerisinde bulunduğu Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, kanserin her evde olmaya başladığını ifade ederek, tüm sponsorlara yaptıkları çalışmalardan ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Karavezirler, “21.Orkide Yürüyüşü, 28 Nisan’da Dilekkaya köyümüzde yapılıyor. Biz, Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi olarak orada olacağız, buna öncülük edeceğiz ve her yıl da bu katkıyı sürdüreceğiz” dedi.

Bölgede ekilecek ağaçlara da Belediye olarak destek vereceklerini belirten Karavezirler, “Bu ağaçların bakımını üstlenmenin sözünü veriyorum. Önemli olan bunların ekilmesi değil yaşatılması, korunması ve geleceğe taşınmasıdır” ifadelerini kullandı.



Tanpınar: “Ateş sadece düştüğü yeri yakmamalı”



Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, “Ateş sadece düştüğü yeri yakmamalı, her an ateşin yanımıza ya da üzerimize düşeceğini göz ardı etmememiz gerekiyor” diyerek, kanserle mücadeleyi toplum olarak vermek gerektiğini vurguladı.

Tanpınar, “Bu farkındalığı tüm topluma sürekli hissettirmek çok önemli. Bu bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve arkasında durulması gerekliliğini göz önünde tutmalıyız” diye konuştu.

Yürüyüşün karnaval havasında başlayıp, karnaval havasında biteceğini ifade eden Tanpınar, “Ailemizle güzel bir pazar geçirmek için tüm Kıbrıs’ı, Mesarya’ya, Dilekkaya’ya davet ediyoruz” dedi.



Çağlar: “Kanser bilincinin yaratılması için vakıflara destek verilmesi çok önemli”



Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ise, “21 yıldır grup son 3 yıldır da Dima olarak Orkide Yürüyüşü’ne destek veriyoruz. Kanser bilincinin yaratılması için vakıflara destek verilmesi çok önemli. Biz de şirket olarak elimizden gelen tüm desteği vermeyi sürdürüyoruz. 28 Nisan Pazar günü biz Dima ailesi olarak Dilekkaya’da olacağız” şeklinde konuştu.



Dervişoğlu: “Play FM olarak 10. kuruluş yılımızda sürprizlerimizle yürüyüşteyiz”



Play FM sahibi Ali Dervişoğlu da, “Sosyal sorumluluk konusunda sürdürülebilirlik çok güç bir şeydir. Play FM olarak Orkide Yürüyüşü’ne 10 yıldır destek olmaktayız. Bu yıl bizim de 10. kuruluş yılımız... 10. yılımızda 10 yıldır destek vermekten mutluluk duyduğumuz 21.Orkide Yürüyüşü’nde çeşitli sürprizlerimizle yine birlikte olacağız” dedi.

-Biletler martın ilk haftasından itibaren Telsim Ortaköy Shop’tan temin edilebilecek

28 Nisan Pazar sabahı saat 09.30’da Dilekkaya İlkokulu önünde başlayacak olan 21. Orkide Yürüşü’nün biletleri, martın ilk haftasından itibaren 200 TL bağış karşılığında Telsim Ortaköy Shop’tan temin edilebilecek.