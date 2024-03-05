Dürüst, 6 gün daha tutuklu kalacak

Üniversitedeki sahte diploma ve vurgun soruşturması devam ediyor.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’de (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında Mütevelli Heyeti üyesi Başkan Vekili Kemal Dürüst, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Mahkeme Kemal Dürüst’ün 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi
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