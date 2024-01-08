Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

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İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı, haklarında yasal işlem başlatıldı.


- Ani gayri tabi ölüm
Demirhan’da 00.30 sıralarında Nurullah Çerçil (E-71), kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
-Gümrüksüz mal tasarrufu
Gönyeli’de faaliyet gösteren bir alkollü içki satışı yapılan işyerinde dün 12.00 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 58 elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip, satışa sunulduğu tespit edildi.
Bahse konu işyeri işletmecisi O.B.(E-55) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.


-Av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket

Güzelyurt’ta dün H.T.'nin (E-18) facebook sosyal medya hesabı üzerinden, ilgili yasada belirtilen her av günü için avlanabilecek yasal sayının üzerinde, 3 ova tavşanı avladığını gösteren bir görsel paylaştığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
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