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Dün gece ve bu sabahın ilk saatlerinde 2 kazada 2 kişi yaralandı

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Boğaz-Dikmen ve Lefkoşa-Gazimağusa ana yollarında meydana gelen trafik kazalarında, iki kişi yaralandı.

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Dün gece ve bu sabahın ilk saatlerinde 2 kazada 2 kişi yaralandı
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Polis bültenine göre, Boğazköy-Dikmen yolunun ilk kilometresinde dün gece 21.00 sıralarındaki kazada, 18 yaşındaki sürücü Tahir Baran Demir yönetimindeki FB 733 plakalı araç, sağa meyilli virajda, sürücünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak trafik levhasına, aydınlatma direğine ve tel örgülerin beton direklerine çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Tahir Baran Demir ve araçtaki yolcu Rüya Nas (K-18), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.


-Önde giden aracın arkasına çarptı, yaralanan olmadı… Sürücü tutuklandı
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bugün 02.30’daki kazada ise Derviş Küsbeci (E-28) yönetimindeki SF 108 plakalı salon araç, doğu istikametine seyrettiği sırada, sürücünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette giden Salahattin Turunç (E-50) yönetimindeki KF 550 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olmadı ancak SF 108 plakalı araç sürücüsü Derviş Küsbeci, alkol testi için yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddetmesi nedeniyle tutuklandı.
 
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