Dörtyol Kavşağı’nda yürekler ağza geldi

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Dörtyol Çemberi’nde tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapan sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 08:45 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Dörtyol Çemberi’nde, 60 yaşındaki Mehmet Demirbilek yönetimindeki HF 709 plakalı araç ile Dörtyol köy yolu üzerinden kuzey istikametine (Geçitkale) doğru seyrettiği sırada Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu yol kavşağına geldiğinde dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu yaşandı.Mehmet Demirbilek yönetimindeki araçla anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa- Gazimağusa Anayoluna giriş yapması sonucu o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki kadın Meltem Gülce yönetimindeki LK 564 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. HF 709 plakalı araç çarpmanın etkisi ile yolun solundan yoldan çıkarak önce bordür taşlarına ardından trafik levhasına aracının ön kısmı ile çarparak durdu.Kaza sonucu yaralanan LK 564 plakalı araç sürücüsü Meltem Gülce kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu.