YÖDAK ve polisten ortak operasyon

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve YÖDAK ekibi, polis desteğiyle "Cyprus Massachusetts Center Of Innovation" kurumunda sahte diploma ve belgelere yönelik bir dizi denetim gerçekleştirdi



Bu iş birliğiyle yürütülen denetimler, sahtecilik iddialarını mercek altına aldı.

Prof. Dr. Avcı ve YÖDAK üyeleri, polisin de dahil olduğu, sahte diploma ve belge üretimi iddialarına yönelik bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Eğitim sektöründeki bu önemli soruşturma, "Cyprus Massachusetts Center Of Innovation" isimli kurumun faaliyetlerini incelemeye odaklandı.

Kurum hakkında yükselen sahtecilik şüpheleri, YÖDAK ve emniyet güçlerinin dikkatini çekmiş durumda.

Öte yandan YÖDAK, üniversite olduğu iddia edilen ilgili kurumun yerinde denetlenmesi için, söz konusu kuruma ziyarete gidildiğini bildirdi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) yapılan açıklamaya göre, lise diploması olmadan üniversite olduğu iddia edilen bir kuruma üniversite kaydı yapıldığı haberleri üzerine, mahkeme tarafından söz konusu üniversite hakkında soruşturma açılması kararı doğrultusunda, YÖDAK tarafından dün saat 11.00 ile 14.00 saatleri arasında yerinde denetleme gerçekleştirildiği bildirildi.

İlgili kurumun yerinde denetlenmesi için YÖDAK Başkanı Prof. Dr.

Polis iş birliğinde yapılan denetlemede, değerlendirilmek üzere gerekli bilgilerin ve belgelerin alındığı bildirildi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve YÖDAK ekibi, polis desteğiyle "Cyprus Massachusetts Center Of Innovation" kurumunda sahte diploma ve belgelere yönelik geniş çaplı denetim yaptı.Bu iş birliğiyle yürütülen denetimler, sahtecilik iddialarını mercek altına aldı.Prof. Dr. Avcı ve YÖDAK üyeleri, polisin de dahil olduğu, sahte diploma ve belge üretimi iddialarına yönelik bir dizi denetim gerçekleştirdi.Eğitim sektöründeki bu önemli soruşturma, "Cyprus Massachusetts Center Of Innovation" isimli kurumun faaliyetlerini incelemeye odaklandı.Kurum hakkında yükselen sahtecilik şüpheleri, YÖDAK ve emniyet güçlerinin dikkatini çekmiş durumda.Öte yandan YÖDAK, üniversite olduğu iddia edilen ilgili kurumun yerinde denetlenmesi için, söz konusu kuruma ziyarete gidildiğini bildirdi.Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) yapılan açıklamaya göre, lise diploması olmadan üniversite olduğu iddia edilen bir kuruma üniversite kaydı yapıldığı haberleri üzerine, mahkeme tarafından söz konusu üniversite hakkında soruşturma açılması kararı doğrultusunda, YÖDAK tarafından dün saat 11.00 ile 14.00 saatleri arasında yerinde denetleme gerçekleştirildiği bildirildi.İlgili kurumun yerinde denetlenmesi için YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı , YÖDAK Üyelerinden Prof. Dr. Hasan Amca , Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Remziye Terkan, YÖDAK hukukçusu Göktuğ Coşkun, YÖDAK personeli Gülşah Ulgar ve polis ile birlikte söz konusu kuruma ziyarete gidildiği açıklandı.Polis iş birliğinde yapılan denetlemede, değerlendirilmek üzere gerekli bilgilerin ve belgelerin alındığı bildirildi.