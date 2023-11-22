Doktor olmadığı halde ben alma işlemi yapıyordu

Lefkoşa’da bir güzellik merkezinde 43 yaşındaki Osman Cenk Sağır’ın doktor olmadığı halde, tıbbı bir müdahale olan ben alma işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Doktor olmadığı halde hekim gibi tababet hizmeti sunarak tıbbı bir müdahale olan ben alma işlemi gerçekleştiren kuaför ve güzellik uzmanı zanlı 43 yaşındaki Osman Cenk Sağır tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Osman Cenk Sağır’ın Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üyesi olan bir doktorun 14 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduklarını; 10 Kasım 2023 tarihinde instagram isimli sosyal medya platformunda bc.cyprus. güzellik merkezi isimli hesabın ben altı işlemini uyguladığını gördüğünü, hesaba girdiğinde ise Cenk Sağır isimli kullanıcıya ait olduğunu gördüğünü ve ben alma işleminin tıbbı bir işlem olduğunu, uzman alanında görev yapan hekimler tarafından uygulanacağını, zanlının herhangi bir birliğe kaydının olmadığını, ayrıca güzellik merkezi hesabını incelediğinde kuaför olduğunu ve hekim olmadığı halde hekim gibi tababet hizmeti sunmasının da suç olduğunu belirtip, bu nedenle aleyhinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği adına şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının güzellik merkezinin ziyaret edildiğini ve zanlının ileri işlemler için Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde ben alma işlemini gerçekleştirdiğini ve bu işlemin tıbbi bir işlem olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç da, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

