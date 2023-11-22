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Halkın sağlığıyla oynuyorlar!

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Mağusa’da hijyen ve sağlık koşullarına uymayan restoran mühürlendi

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Halkın sağlığıyla oynuyorlar!
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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve muhafaza şartlarına uygun ürün muhafaza etmediği tespit edilen bir restoranı mühürledi.
Zabıta Birimi ve Sağlık Şubesi'nce yapılan kontrollerde iş yerinde uygun koşullarda muhafaza edilmediği tespit edilen açıkta bekletilen 20 poşet tavuk, 4 poşet eskimiş balık, açıkta bekletilen 3 poşet sakatat, son kullanma tarihi geçmiş 5 bira, son kullanma tarihi geçmiş 9 kg ketçaba, Sağlık Şubesi’nin onayı ile Zabıta Birimi tarafından el konularak söz konusu gıdalar müsadere edildi.
Söz konusu iş yerinin sağlık koşullarına uymamasının tekrarlanması durumunda Belediyeler Yasası’nın 122’nci maddesinin birinci fıkrasına göre asgari ücretin yarısı oranında para cezası uygulanacağı da kaydedildi.
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