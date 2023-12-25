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Dikkatsiz ve alkollü sürücüler kazaya sebep oldular

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Lefkoşa’da ve Boğazköy-Şirinevler Anayolu üzerinde gece 2 trafik kazası meydana geldi, 1 motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Dikkatsiz ve alkollü sürücüler kazaya sebep oldular
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, Bilge Yemenecioğlu Özoktay’ın (K-48) karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa dönüşe geçmesi sonucu motosikletli sürücüye çarpmasıyla gerçekleşti. 

Açıklamaya göre, Özoktay, PD 353 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Ortaköy 5’inci sokak kavşağına geldiğinde, karşı istikametten gelmekte olan Murad Permamnov (E-28) yönetimindeki UH 559 plakalı motosikletin önünü tıkadı. 

Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Permamnov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te müşahede altına alındı, soruşturma devam ediyor. 

- Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan, Boğazköy-Şirinevler anayolu üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, 161 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen 23 yaşındaki Gürel Kamçılı tutuklandı. 

Kaza, 61 miligram alkollü içki tesiri altında olan Cemil Topal’ın (E-20) yönetimindeki NH 268 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde bulunan 161 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kamçılı yönetimindeki GJ 070 plakalı araca arkadan vurmasıyla meydana geldi. 

Kaza sonucu yaralanan olmadı, soruşturma devam ediyor.

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