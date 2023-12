Creditwest Bank ile RAM Trading arasında hızlı kredi anlaşması imzalandı

Ram Trading Ltd’e bağlı Arçelik Satış mağazalarında artık 100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli Creditwest Bank Hızlı Kredi ürününden tüm Arçelik müşterileri faydalalanabiliyor

Creditwest Bank ile Ram Trading Ltd. arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Ram Trading Ltd’e bağlı Arçelik Satış mağazalarında artık 100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli Creditwest Bank Hızlı Kredi ürününden tüm Arçelik müşterileri faydalalanabiliyor.

Creditwest Bank’ın Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe 2023 yılında bir ilk olarak hizmete sunduğu Hızlı Kredi sayesinde müşteriler satış noktasında anında kredi onayı alarak ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabiliyor.



ARÇELİK ÜRÜNLERİ ARTIK CREDITWEST BANK HIZLI KREDİ İLE SATIN ALINABİLİYOR



Ram Trading LTD.’e bağlı Arçelik Kıbrıs’ın 14 noktasındaki bayilerinde ilgili anlaşma uyarınca müşteriler Hızlı Kredi ürününden yararlanabiliyor.

Protokole Ramadan Cemil İşletmeleri Ltd. (RAM Trading Ltd.) Muhasebe ve Finans Müdürü M. Murat Ertanoğlu ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imzalarını koydu. Protokol’de Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ile Girne Şube Müdürü Eray Öztürk’de hazır bulundu.



ERTANOĞLU: HIZLI KREDİ İLE MÜŞTERİLERİMİZE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYIP KOLAYLIKLA İHTİYAÇLARINA ULAŞMAYI SAĞLIYORUZ



Konu ile ilgili bilgi veren Ramadan Cemil İşletmeleri Ltd. Muhasebe ve Finans Müdürü M.Murat Ertanoğlu yaptığı konuşmada Creditwest Bank ile uzun süredir yaptıkları iş birliği sayesinde Hızlı Kredi ürününü Ram Trading Ltd. mağazalarına başarı ile uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Ertanoğlu, ilk kez bir banka ile Hızlı Kredi iş birliğine gittikleri ve bu uygulamanın müşterilerine zamandan, mekandan avantaj sağlayıp onları uzun kredi prosedürlerinden kurtardığını belirtti.



MAZHER ZAHEER: HIZLI KREDİ İLE MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇLARI KOLAYLIKLA KARŞILANIYOR, BİR ÇOK FİRMANIN SATIŞLARI BU SAYEDE ARTIRIYOR



Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın bankacılık sektöründe bir çok ilke imza attığını, Hızlı Kredi ürününü ise ticari ve bireysel müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun şekilde tasarladıklarını ifade etti.

Mazher Zaheer ‘Creditwest Bank olarak 30 yıllık tecrübemiz ve güçlü kredi hacmimiz ile teknolojik altyapımızı harmanlıyoruz. Hızlı Kredi ürünümüzü bu yıl ilk kez piyasaya sunduk ve tüm müşterilerimizden çok iyi dönüşler alıyoruz.’ diye konuştu.



ELİZ ULUSOY: HIZLI KREDİ MÜŞTERİNİN ALIŞ VERİŞ KARARLARINI KOLAYLAŞTIRIYOR. GELİŞEN VE DEĞİŞEN DÜNYADA HIZIN ÖNEMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE HER GEÇEN ARTIYOR



Creditwest Bank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy , Creditwest Bank’ın hızlı kredi ürününü geliştirirken hayatımızın günlük akışından yola çıkıldığını, zamanın ve hızlı hareket etmenin önemi düşünülerek ürünün tasarlandığını ifade etti.

Eliz Ulusoy, gelişen ve değişen dünyada insanların artık hızlı karar verdiğini, Creditwest Bank olarak sektörde dijitalleşmeye ve hıza çok önem verdiklerini, hem bireysel hem de ticari müşterilerine en kaliteli ve hızlı hizmeti vermek için sürekli bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.