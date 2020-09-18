"Koordinasyonsuzluk ve uyumsuzluk Kıbrıs'ta yeni bir kaosa yol açmak üzere"

İkinci Cumhurbaşkanı ve CTP eski başkanlarından Mehmetali Talat, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla son günlerde Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Federal çözüm modelinin ortadan kalktığı söyleminin yeni bir kaosa yol açacağını ifade etti.

İşte Talat'ın paylaşımı:

"Koordinasyonsuzluk ve uyumsuzluk Kıbrıs'ta yeni bir kaosa yol açmak üzeredir. Guterres'in açıklamasının arkasından Türkiye'den gelen değerlendirmeler, hele de kendi Dışişleri Bakanını düzelten Bakanlık Sözcüsünün açıklamaları yarım asırlık kazanımları yok etmeye adaydır.

O kazanımlar, iğneyle kuyu kazılarak elde edilmiştir. Kıbrıs Türk halkının büyük çözüm mücadelesinin, eylemliliğinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Türkünün Annan planına evet diyerek ortaya koyduğu çözüm arzusunun bir sonucu olarak BM parametreleri netleşmiş, pekişmiştir.

İki toplumun siyasi eşitliğe dayalı, iki eşit kurucu devletli federal çözümü; anlamı anlaşılamayan, muğlak "egemen eşitlik" kavramı ile değiştirmeye çalışmak daha çok uzun yıllar kısır tartışmalara boğulmamız dışında bir işe yaramaz. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne çivi çakar.

Halbuki çok uzun yıllarda ortaya çıkan BM parametreleri, açık ve nettirler. Siyasi eşitlik Güvenlik Konseyi tarafından tarif edilmiştir. Federal çözüm de Konsey tarafından kararlaştırılmıştır. Bu parametrelere uymayanı uymaya zorlamak yeni bir maceradan çok daha kolay olacaktır...

O nedenle yapılması gereken açık ve nettir. Seçimden sonra Türk tarafı biraraya gelip pozisyonunu, federal çözüm, siyasi eşitlik ve iki kurucu devletin eşitliği temelinde yeniden teyit ederek yola çıkmalıdır. Aksi çözümsüzlüğün devamını -daha uzun yıllar- garantiye alacaktır."