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Dikkatsiz motosiklet sürücüsü canından oluyordu

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Dikkatsiz motosiklet sürücüsü canından oluyordu

Alayköy'de Kemal Deniz Caddesi'nde bugün saat 12.20'de bir motosiklet sürücüsünün, ilerisinde bulunan ve sağa dönmekte olan araca dikkatsizliği sonucu çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan UM 956 plakalı motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Cem Aksel, kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza 21 yaşındaki Mehmet Hilmi Sönmez’in GG 907 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa dönüşe geçtiği anda, arkasında aynı istikamete doğru seyreden Aksel’in kavşak üzerinde önündeki araçları beklemeden, GC 907 plakalı aracı geçmeye çalıştığı sırada dikkatsizliği sonucu aracın arka tekerleğine çarpmasıyla meydana geldi.

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