Dikkat: Altınbaş Işıkları devre dışı

Dikkat! Lefkoşa'da Altınbaş Trafik Işıkları Devre Dışı.
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Altınbaş Trafik ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle trafik ışıkları devre dışı kalmıştır. Yol ve trafik güvenliği nedeniyle arıza giderilinceye kadar anayol üzerindeki sağa ve sola dönüşler trafik akışına kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları önemle rica olunur.
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