Gol düellosunda kazanan yok

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta Hırvatistan'ı ağırladı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Ay-yıldızlı ekibimiz, Cenk Tosun'un 23. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Hırvatistan, 33. dakikada Budimir ile eşitliği yakaladı: 1-1
A Milli Takımımız, Deniz Türüç'ün şık golüyle 41. dakikada 2-1 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı
Pasalic'in golüyle 53'te 2-2'lik eşitliği yakalayan Hırvatistan, Brekalo ile 56. dakikada 3-2 öne geçti.
Üst üste gelen golleri şokunu kısa sürede atlatan Ay-yıldızlılarımız 58. dakikada Cengiz Ünder'in güzel golüyle 3-3'lük eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 berabere bitti.
Bu beraberlikle A Milliler'in 2020 yılındaki galibiyet hasreti sürdü.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
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