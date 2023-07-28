Denizde kaybolan şahsa yardım etmeyen kaptan tutuklandı

Denizde sürüklenen kazazedeye yardım etmeyen gemi kaptanı tutuklandı. Mersin sahilinden balık avlamak üzere ayrılan, denizde kaybolan ve Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağ kurtarılan şahsın arkadaşıyla ilgili arama çalışmaları sürüyor.

Polis Basın Subaylığı, denizde bulunan şahısla ilgili gelişmeleri paylaştı.

23 Temmuz’da Türkiye’den, Mersin sahilinden arkadaşıyla balık tutmak için ayrılan, girdaba yakalanan teknelerinin su almasıyla denize atlayıp karaya çıkmaya çalışan kazazedenin denizde görüldüğü bilgisi gelmesine rağmen, uluslararası deniz hukukuna aykırı hareket ederek, yoluna devam eden Taşucu - Girne seferini yapan Dada Star isimli Roro gemisi kaptanı tutuklandı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında olmuştu. Taşucu - Girne arası yolcu taşımacılığı yapan Roro gemisindeki yolcular, denizde hareketsiz bir erkek şahıs görmüş, olayı gemi mürettebatına, gemi mürettebatı da Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı’na aktarmıştı.

Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri karadan yaklaşık 6 mil uzakta, denizde canlı olarak tespit ettikleri erkek şahsı kurtararak, sağlık görevlilerine teslim etmişti. Diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

