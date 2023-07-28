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Cihangir, yasta

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Cihangir, yasta
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Cihangir sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Değirmenlik Belediyesi köylerinden Cihangir’in sevilen, sayılan siması Gülay Cabacaba Keya bugün sabah saatlerinden yakalandığı hastalık nedeniyle hayata tutunamayarak vefat etti.
Keya, bugün Cihangir Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Cihangir Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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