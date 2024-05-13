Çatalköy bölgesinde “Notam Esas Atışı” yapılacak

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’nun açıklamasına göre, atış, 29 - 31 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde yapılacak.
Atış süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, söz konusu bölgede; sürü otlatmak, zeytin harup ve diğer ürünleri hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla gidilmemesi, helikopter uçuşlarına, iniş kalkışına engel teşkil edebilecek, su römorkları ve diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor.
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