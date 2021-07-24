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Değirmenlik dağ yolunda feci kaza

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Değirmenlik dağ yolunda feci kaza

Girne-Değirmenlik yolunda kamyon sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, saat 17.00 sıralarında Girne istikametine doğru seyreden Onur Filik (E-38) yönetimindeki JJ 448 plakalı  kamyon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp, o esnada karşı istikametten gelen Veli Teker (E-27) yönetimindeki TPH 816 plakalı araca, daha sonra  karşı istikametten gelen Mustafa Çağlayan (E-38) yönetimindeki RY 373 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JJ 448 plakalı kamyon sürücüsü Filik, RY 373 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çağlayan ve beraberinde yolcu olarak bulunan Hatice Çiler Çağlayan, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde; TPH 816 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cenk Durmuşlu ve Gonca Durmuşlu ise Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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