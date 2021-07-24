Her yerden vaka çıkıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.068 olup, 116'sı yerel 139 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 116 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 31 kişisi Lefkoşa, 50 kişisi Girne, 21 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-3 / Ortaköy-3/ Akıncılar-1/ Değirmenlik-1/ Gaziköy-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-2 / Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-6/ Marmara-1/ Sulariçi-3 / Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-2/ Yılmazköy-2

Girne -Girne Merkez-14 / Alsancak-3/ Boğazköy-2 / Çatalköy-9 / Dikmen-10/ Edremit-1/ Karaağaç-1 / Karakum-1/ Lapta-6/ Ozanköy-1/ Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4 / Tirmen-3/ Yeniboğaziçi-1/ Akova-1/ Çanakkale-3 / Baykal-2/ Geçitkale-2 / Maraş-1/ Akdoğan-1/ Vadili-1/ Gülseren-1 / Ağıllar Köyü-1

İskele - Ardahan-1/ Mersinlik-2/ Yedikonuk-3/ Yenierenköy-3 / Büyükkonuk-1

Güzelyurt - Yayla-1 / Güzelyurt Merkez-1/ Akçay-1/ Güneşköy-1

24 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.068

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 116

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.812.459

Toplam Vaka Sayısı: 10.577

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9125

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1386

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1117

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 197

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1748

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 203

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2829

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.422