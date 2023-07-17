Darp edip, bıçak çekti, beş ay sonra yakalandı

Bıçakla tehdit edip, 5 milyon Nijerya Naira’lık soygun yapan 3 zanlıdan biri, 5 ayın sonunda havaalanından çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun, Zorla Alıkoyma, şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp suçlarında tutuklanan zanlı Festus Nna mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 28.02.2023 tarihinde saat 07:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Chukwuka Obıoma Onyeama'ya ait ikametgaha konu şahsın ev arkadaşı olan 35 yaşındaki Ebenezer Asante Asıama’yı ziyaret etme gerekçesiyle giden zanlı 27 yaşındaki Prince Chinemerem Onyechere’nin, Festus Nna ve Jude Chisom Nna’nın ikametgaha girdikten sonra ikametgah giriş kapısı üzerinde bulunan anahtar ile kapıyı kilitleyip anahtarı aldıktan sonra Chukwuka Obıoma Onyeama'nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup ciddi bir şekilde darp ederek kanunsuz olarak tasarruf ettikleri bıçağı adı edilenin vücudunun bir çok yerine değdirip vermiş oldukları Nijerya Bankasına ait iban numarasına 5.000.000 Nayra yatırmasını, yatırmayıp polise gitmesi halinde kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını belirtti.

Polis bunun üzerine Chukwuka Obıoma Onyeama'nın korkmasına neden olup vermiş oldukları iban numarasına 5.000.000 Nayrayı yatırmasını sağlayıp silahlı soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis memuru Vasvi Özbey, şikayetin 03.03.2023 tarihinde yapıldığını ve muhaceret giriş çıkış sisteminde yapılan kontrollerde Jude Chisom Nna ve Prince Chinemerem Onyechere'nin 01.03.2023 tarihinde KKTC’den çıkış yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, 15.07.2023 tarihinde zanlı Festus Nna’nın Ercan Havalimanından çıkış yapmaya çalıştığı esnada derdest emri gereği tutuklandığını, herhangi bir ifade vermediğini ve üzerinde tespit edilen iki adet telefonun incelenip, mesele ile bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı böyle bir suç işlemediğini kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

