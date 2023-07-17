“Araçtan 10 kişi indi, bana saldırdı”

Haspolat’ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, “yaralama, darp, kanunsuz ve korkutmak maksadıyla bıçak taşımak” suçlarından 5 kişi tutuklandı.
Önceki akşam saat 22.00 sıralarında Haspolat’ta tartışma çıktı.
Tartışma sonucu, üç kişi, 43 yaşındaki Mustafa Yumuşak’ı darp etti.
O esnada olay yerinde bulunan 31 yaşındaki Özcan Söğüt, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Mustafa Yumuşak’ı sağ avuç iç kısmından yaraladı. Mustafa Yumuşak ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile korkutmak maksadıyla 56 yaşındaki Abdurrahman Getirmez’in üzerine yürüyüp, boğazını sıktı. Mustafa Yumuşak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, bahse konu şahıslar tutuklandı.
Haspolat’da meydana gelen Yaralama, Kanunsuz bıçak taşıma, korkutmak maksadı ile bıçak taşıma, kasti hasar ve ciddi darp suçlarında tutuklanan zanlı Mustafa Yumuşak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, 15.07.2023 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik asfalt yol içerisinde 43 yaşındaki Mustafa Yumuşak’ın daha önceden arasında husumet olan Lefkoşa'da sakin 56 yaşındaki Abdurrahman Getirmez ile aralarında çıkan tartışma neticesinde üzerinde bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 11 cm toplam uzunluğu 23 cm ahşaptan mamul ekmek bıçağını korkutmak maksadıyla cebinden çıkartıp göstererek üzerine yürüdüğü sırada "kızını ve karını s. senin" deyip ithale-i lisanda bulunduktan sonra elleri ile boğazını sıkıp giymekte olduğu tişörtün yakasını yırtarak kasti hasara uğratıp olayın büyümesini engellemek için araya giren Haspolat'ta sakin 31 yaşındaki Özcan Söğüt’ün sol kolunun dirsek üstünü tasarrufunda bulundurduğu konu bıçağın sol dirseğine gelmesi sonucunda yaklaşık 4 cm kesilmesini sebebiyet vererek yaralama suçunu işlediğini anlattı. Polis, konu bıçağın olay yerinde emare olarak alındığını belirtti.
Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Mustafa Yumuşak’ın derdest emri gereği tutuklandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yapılan tedavisine müteakip taburcu olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera kayıtları, alınması gereken ifadeler olduğunu ve tahkikatın yeni başladığından ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Olay yerinde içki içiyorlardı konuşmak için yanlarına gittim araçtan 10 kişi endi ve bana saldırıp bu hale getirdiler” dedi. Zanlı ayrıca bıçağı kendisinin getirmediğini olay yerinde onlarda olduğunu iddia etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Öte yandan Haspolat’ta meydana gelen Yaralama, kanunsuz bıçak taşımak, korkutmak maksatlı bıçak taşıma, tecavüzkar alet taşıma ve darp suçundan tutuklana zanlılar Özcan Söğüt, Abdurrahman Getirmez ve Eyüp Tavşan mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, zanlı Özcan Söğüt’ün 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:45'de Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik önü asfalt yol içerisinde amcası Lefkoşa'da sakin zanlı Abdurrahman Getirmez ile Haspolat'ta sakin Musatafa Yumuşak’ın daha önce aralarındaki husumet ile ilgili olarak konuştukları esnada zanlı Özcan Söğüt’ün tasarrufunda bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup korkutmak amacı ile Mustafa Yumuşak 'a gösterdiği bir esnada Mustafa Yumuşak'ın bıçağı elinden almak istemesi üzerine sağ avuç içerisini keserek yaralama suçunu işlediğini anlattı. Polis, huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Getirmez’in, 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik önü asfalt yol içerisinde aynı yerde sakin Mustafa Yumuşak ile konuştuğu esnada, daha önceden aralarında bulunan husumetten dolayı tasarrufunda bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen kanunsuz ve tecavüzkar alet olan sopa ile Mustafa Yumuşak'ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni darp edip kanunsuz olarak tecavüzkar alet taşıma suçunu işlediklerini anlattı. Polis, huzurda bulunan zanlı Eyüp Tavşan’ın aynı tarih ve mahalde, Mustafa Yumuşak ile konuştuğu esnada, daha önceden aralarında bulunan husumetten dolayı Mustafa Yumuşak'ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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