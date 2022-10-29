Çocuğu kaçırılan aile hakkında soruşturma

Gönyeli’de festival alanında üç yaşındaki kız çocuğunu kaçıran Filistinli öğrenci Ahmed Abudagga cezaevine gönderildi. Sosyal Hizmetler Dairesi ise aile hakkında soruşturma başlattı



Ülkemizde infiale neden olan festival alanında çocuk çalan ve suçüstü tutuklanan zanlı Ahmed Abudagga dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Ahmed Abudagga’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli-Lefkoşa’da, Belediye bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, Lefkoşa' da sakin Filistinli öğrenci Ahmed Abudagga’nın Lefkoşa' da sakin D.D’nin kızı olan 3 yaşındaki E.D’ye krep alacağı gerekçesi ile ailesinden izin alıp, kucağına alıp festival alanı dışarısına çıkarıp yasal vasisinden kaçırdığı esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis çocuğun annesine teslim edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin aile hakkında da soruşturma başlattığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, kamuoyunda infial yaratan olayda üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının zanlının, çocuğun ailesinden aldığı rızanın dışına çıktığını ve suçun ciddiyetinin altını çizip, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

