Sanığa 3 yıl 6 ay hapis, işverene soruşturma

Lefkoşa'da geçtiğimiz yıl Fuar Alanı kavşağına dikkatsizce dönüş yapan ve anayolda motosikletiyle seyreden 34 yaşındaki paket servis görevlisi Ali Diyapoğlu’na çarparak Diyapoğlu’nun ölümüne neden olan Samet Öztep, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca, Diyapoğlu’nun kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına emir verdi

Lefkoşa'da geçen yıl motosikletiyle seyreden 34 yaşındaki paket servis görevlisi Ali Diyapoğlu’na çarparak Diyapoğlu’nun ölümüne neden olan Samet Öztep aleyindeki davanın kararı dün açıklandı.Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve-veya asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne değindi.Barkın, sanığın kazada alkol ve uyuşturucu etkisi altında olmadığına, sabıkasız ve oldukça üzgün olduğunu belirtti.Motosiklet sürücüsünün kazada hiçbir kusuru olmadığına değinen Barkın, müteveffanın kaza anında taktığı kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle de ülkemizde satışı yapılan motosiklet kasklarının denetiminin yapılması gerektiğine işaret etti.Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini, iki yıl ehliyet almaktan men ettiklerini açıkladı. Barkın, ayrıca müteveffanın kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına ve 1 ay içinde mahkemeye bilgi verilmesine emir verdi.Kaza, 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile seyreden Samet Öztep, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan 34 yaşındaki TC uyruklu, paket servis görevlisi Ali Diyapoğlu’nun yönetimindeki RY 750 plakalı motosiklete çarpmıştı.Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu yaşamını yitirmişti.Ali Diyapoğlu